Во Франции раскопали неизвестный древний город

Археологи из Национального института превентивных археологических исследований обнаружили на территории Франции останки древнего города, который был основан ещё в каменном веке и существовал здесь до времён галло-римлян. О находке сообщает сайт Inrap.

Обнаруженные в ходе раскопок артефакты говорят о том, что люди жили здесь примерно с 5200 года до н. э. до IV века н. э. Самые ранние находки относятся к эпохе неолита. Датировка была произведена на основании захоронений того периода. Также были найдены гробницы, относящиеся к более позднему времени.

Учёные установили, что в древности город постоянно развивался. На его территории возводились новые строения, создавались искусственные водоёмы, в римский период появилась свойственная этому времени архитектура.

На месте раскопок археологи также нашли остатки колодцев, глинобитных домов, фрагменты керамических сосудов, детали деревянных строений. Кроме того, было обнаружено огромное количество семян, что говорит о том, что жители активно занимались сельским хозяйством.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.