Некоторые ящерицы могут находиться под водой до 16 минут. Кроме того, они научились использовать воздушные карманы, которые крепятся к морде рептилии. Воздуха, который в них содержится, хватит на небольшое количество времени. Такой метод учёные назвали "подводным дыханием".
Биологи сделали это открытие после проведения наблюдений за анолисами — ящерицами, которые могут быть домашними животными.
Кроме того, учёные выяснили, что у анолисов гидрофобная кожа, то есть они могут отталкивать воду. Специалисты считают, что у рептилий развилась способность "нырять с аквалангом" и прятаться от хищников.
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