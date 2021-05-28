В мозге обнаружена "кнопка" сытости

Учёные научили мышей контролировать чувство голода. Грызуны едят больше или меньше обычного, если специалисты оказывают воздействие на механизм в их мозге.

В процессе проведения эксперимента учёные заметили, что активность данных групп нейронов DA-VTA, которые вырабатывают дофамин, а также, DRD1-LPBN, регулирующих потребление пищи, резко возрастает перед тем, как мыши заканчивают есть.

В этот момент специалисты начинали вмешиваться в работу подобного механизма. Они подавили активность нейронов, и мыши быстрее стали утолять чувство голода.

Специалистам удалось добиться и обратного эффекта, когда после искусственной стимуляции у мышей пропал аппетит. Это означает, что воздействие на мозг смогло предотвратить реакцию насыщения.

Полученную в ходе эксперимента информацию учёные планируют использовать для создания лекарств для борьбы с лишним весом.

Учёные выдвинули предположение о том, что у людей система чувств насыщения едой работает так же, потому что низкоуровневые нейронные механизмы часто одинаковы.

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