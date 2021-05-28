Роскосмос: строить станцию на Луне с нами смогут все заинтересованные страны

В марте Россия и Китай подписали соглашение о создании международной лунной исследовательской станции.

Многими это было воспринято, как "отход от НАСА". Например, в Washington Post вышла статья, автор которой назвал документ "зловещим знаком для Запада". На это глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил:

"международная станция на Луне — это не отсечение Америки, а полная инклюзивность".

И вот, спустя два месяца, Москва и Пекин пригласили присоединиться к проекту и другие страны.

Об этом в интервью ТАСС сообщил замдиректора Роскосмоса Сергей Савельев.

"Мы направили приглашения к сотрудничеству… ряду наших уважаемых партнеров, в том числе, например, Европейскому космическому агентству”, — сказал Савельев, не упомянув, впрочем, НАСА.

По его словам, в июне в Санкт-Петербурге состоится Глобальная конференция по исследованию космического пространства (GLEX), где "в рамках двусторонних встреч" "планируется получить первую реакцию коллег на эти приглашения".

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