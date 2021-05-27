В России разработали новый метод получения радионуклида для диагностики рака

Учёные Курчатовского института совместно со специалистами Объединённого института ядерных исследований разработали эффективный метод получения изотопов тербия-152 для диагностики онкологических заболеваний.

Раньше его производили только в ЦЕРН в Швейцарии.

По словам специалистов, благодаря данному изобретению радиофармпрепараты на основе тербия-152 можно будет внедрить в медицинскую практику, сообщает RT.

Данный радионуклид, по словам специалистов, можно использовать не только для диагностики, но и в процессе лечения.

У врачей будет возможность оценить, насколько человек будет восприимчив к лечению и подобрать для него оптимальную дозу препарата. Иными словами, лечение будет основано на принципах персонализированной медицины.

Учёные намерены создать на основе тербия-152 и пептидов соединения, которые можно будет использовать для визуализации нейроэндокринных опухолей и рака простаты.

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