Учёные изучили "интерактивное сновидение" человека

Человек проводит во сне 30% жизни, однако учёные до сих пор не могут до конца понять, как работает его мозг. Сохраняет ли спящий связь с реальностью или он полностью погружается в царство сна?

Считается, что сон — это бессознательное состояние, в котором головной мозг анализирует и сортирует воспоминания, а со спящим нельзя установить полноценный контакт, так как он или проснётся в результате внешнего воздействия, или будет воспринимать внешние сигналы не так, как это было запланировано.

Специалисты из Франции совместно с зарубежными коллегами решили провести исследование. В эксперименте приняли участие 36 человек.

Они отслеживали показатели сна, а также регистрировали мозговую активность благодаря специальным электроэнцефалограммным шлемам. Специалисты передавали спящим различные сигналы, разговаривали в их присутствии, ставили им различные по сложности задачи.

Оказалось, что спящий человек способен не только реагировать на внешние раздражители, но и понимать вопросы, которые ему задают, и даже следовать несложным инструкциям. Такое состояние называется интерактивным сновидением, сообщает РИА "Новости".

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