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Спортивные занятия принесут пользу после... горячей ванны

Наука

Принимать горячую ванну так же полезно, как и заниматься спортом. К такому выводу пришёл специалист из Университета Ковентри Джеймс Стюард.

Он провел исследование, в ходе которого изучил влияние физических нагрузок на организм человека.

В результате Стюард доказал, что по степени влияния на тело человека горячую ванну можно сравнить со спортивными занятиями.

О том, что горячие ванны снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают самочувствие человека, известно уже давно.

Джеймс Стюард впервые доказал, что они оказывают на организм такое же сильное воздействие, как и аэробные упражнения низкой или средней интенсивности. Однако специалист отметил, что горячие ванны не заменяют занятия спортом, но способны усилить эффект.

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Кому ванна полезна, а кому может навредить
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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