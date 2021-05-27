Использование компьютера и видеоигр снижает успеваемость школьников

Учёные из США совместно с китайскими коллегами провели исследование с целью раскрыть влияние компьютера и видеоигр на результаты обучения детей в школе.

В течение года специалисты проводили наблюдения за 9449 учащимися средней школы.

Дети сдавали экзамены по математике, английскому и китайскому языкам, а также проходили когнитивные тесты.

Учёные фиксировали, сколько времени школьники проводят за компьютером и видеоиграми в будние дни и выходные. Оказалось, что 40% детей играли в видеоигры в будние дни, а 60% делали это в выходные.

Эксперты выяснили, что школьники, которые играли в видеоигры только по выходным дням, лучше учились в школе и имел более высокие баллы за когнитивные тесты.

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