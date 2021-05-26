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Из английского замка украли чётки королевы Марии Стюарт

Наука

Английский замок Арундел подвергся нападению. Воры украли чётки, принадлежавшие королеве Шотландии Марии, правившей в XVI веке, и другие вещи.

Общая сумма ущерба оценивается в $1,4 млн (миллион британских фунтов). Но, по словам сотрудника замка, историческое значение украденных вещей и вовсе бесценно.

Грабители проникли в замок в Западном Суссексе 20 мая текущего 2021 года, менее чем через неделю после того, как он снова открыл свои двери для посетителей после пандемии коронавируса.

По версии следствия, воры пролезли через окно замка, разбили стеклянный шкаф с артефактами и скрылись до того, как охранники отреагировали на сигнал тревоги.

Вероятно, что грабители передвигались на внедорожнике, который потом подожгли и бросили неподалёку, сообщает Daily Mail.

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Мария – королева Шотландии - драма
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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