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В РФ создали светочувствительные датчики для медицины и систем безопасности

Наука » Технологии

Учёные из Университета ИТМО в Петербурге разработали дешёвый и простой высокочувствительный и быстродействующий датчик терагерцевого излучения на основе термоэлектрических плёнок, сообщает RT.

В РФ создали светочувствительные датчики для медицины и систем безопасности

"Существующие детекторы основаны на измерении теплового возбуждения поверхности. Несмотря на многие недавние достижения в области технологии терагерцевых датчиков, самые быстрые из них имеют низкую чувствительность, а самые чувствительные, как правило, медленные", — объяснил один из авторов исследования, руководитель лаборатории терагерцевой биомедицины факультета энергетики и экотехнологий Университета ИТМО Михаил Ходзицкий.

Разработка представляет собой бюджетную альтернативу уже существующим датчикам. Полученный терагерцевый детектор действует очень быстро: время отклика составляет менее десяти миллионных долей секунды.

Сферы применения

По словам учёных, разработка может использоваться в самых разных областях — биомедицине, системах безопасности и др.

Терагерцевое излучение проникает через многие материалы и получает их "спектральный портрет". Например, с помощью новых датчиков можно находить вредные или запрещённые вещества в почтовых конвертах или контрабанду в багаже.

Разработка может быть использована в области медицинской диагностики. В отличие от рентгеновского, терагерцевое излучение не ионизирующее, поэтому является более безопасным способом диагностики онкологических заболеваний.

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Использование терагерцового излучения
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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