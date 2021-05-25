Собаки-ищейки способны выявлять COVID-19 лучше специально разработанных экспресс-тестов, утверждают исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).
Они дали тренированным животным уловить запах некоторых химических соединений, затем понюхать защитные маски и вещи людей, заражённых коронавирусом. В результате собаки выявили бессимптомных заболевших в 82-94% случаях, сообщает издание Guardian.
Собаки определяли "ковид" за секунду. Им удалось выявить даже британские штаммы. В будущем британские специалисты планируют использовать обученных животных в аэропортах.
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".