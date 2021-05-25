Даже непродолжительный просмотр телепередач снижает когнитивные функции человека. К такому выводу пришли учёные в результате исследований, в ходе которых было изучено влияние телевидения на умственные способности человека.
Специалисты утверждают, что умеренный просмотр ТВ-контента в течение 15 лет ухудшает когнитивные функции. Причём не имеет значения, какие передачи смотрит человек, и то, насколько активный образ жизни он ведёт.
С помощью МРТ учёные определили, что у поклонников TV более низкий уровень серого вещества.
Результаты исследования будут представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации эпидемиологии, профилактики, образа жизни и кардиометаболического здоровья, сообщает Naked Science.
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