Просмотр телевизора ухудшает умственные способности человека

Даже непродолжительный просмотр телепередач снижает когнитивные функции человека. К такому выводу пришли учёные в результате исследований, в ходе которых было изучено влияние телевидения на умственные способности человека.

Специалисты утверждают, что умеренный просмотр ТВ-контента в течение 15 лет ухудшает когнитивные функции. Причём не имеет значения, какие передачи смотрит человек, и то, насколько активный образ жизни он ведёт.

С помощью МРТ учёные определили, что у поклонников TV более низкий уровень серого вещества.

Результаты исследования будут представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации эпидемиологии, профилактики, образа жизни и кардиометаболического здоровья, сообщает Naked Science.

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