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Картины Сальвадора Дали помогли разгадать "код мозга" человека

Наука

Мозг человека можно исследовать с помощью искусства, утверждают университета Глазго. Для проведения экспериментов специалисты использовали картины художника Сальвадора Дали.

Картины Сальвадора Дали помогли разгадать "код мозга" человека

Учёным удалось установить, что все шедевры эксцентричного художника были очень тщательно продуманы. В его картинах непредсказуемым образом сочетаются различные образы и предметы, благодаря чему каждый человек может увидеть в них что-то новое.

Эксперты пришли к выводу, что даже при возникновении у людей абсолютно одинаковых ассоциаций, шедевры великого мастера все воспринимают по-разному.

Участники эксперимента рассматривали известную картину "Невольничий рынок с исчезающим бюстом Вольтера". Оказалось, что правое полушарие мозга человека оценивает левую часть изображения, а левое — правую. Пока учёные не могут объяснить, почему происходит именно так.

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