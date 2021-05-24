Картины Сальвадора Дали помогли разгадать "код мозга" человека

Мозг человека можно исследовать с помощью искусства, утверждают университета Глазго. Для проведения экспериментов специалисты использовали картины художника Сальвадора Дали.

Учёным удалось установить, что все шедевры эксцентричного художника были очень тщательно продуманы. В его картинах непредсказуемым образом сочетаются различные образы и предметы, благодаря чему каждый человек может увидеть в них что-то новое.

Эксперты пришли к выводу, что даже при возникновении у людей абсолютно одинаковых ассоциаций, шедевры великого мастера все воспринимают по-разному.

Участники эксперимента рассматривали известную картину "Невольничий рынок с исчезающим бюстом Вольтера". Оказалось, что правое полушарие мозга человека оценивает левую часть изображения, а левое — правую. Пока учёные не могут объяснить, почему происходит именно так.

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