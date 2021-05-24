Людей с карими глазами признали уникальными

Люди с карими глазами обладают определёнными особенностями, которых нет у других. К такому выводу пришли американские учёные из университета Питтсбурга.

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснилось, что у кареглазых женщин более низкий болевой порог, сообщает EVO-RUS. COM. Об этом учёные рассказали после наблюдений за такими женщинами в роддомах.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что кареглазые женщины и мужчины менее подвержены зависимости от спиртного. Это связано с тем, что у них быстрее наступает интоксикация.

Люди с карими глазами больше склонны к сонливости, также у них чаще выявляют психические расстройства сезонного типа.

Кареглазые люди обладают способностью расположить к себе других людей.

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