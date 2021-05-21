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Американские учёные обнаружили "собачий коронавирус"

Наука

У собак обнаружили коронавирус, способный вызвать у человека респираторные заболевания, сообщает Clinical Infectious Diseases.

Американские учёные обнаружили "собачий коронавирус"

Следовательно, возникает острая необходимость мониторинга вирусов животных с целью своевременного выявления возможной угрозы для людей.

"На данный момент мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу сказать, что это никогда не станет проблемой в будущем", — заявила доцент Университета штата Огайо Анастасия Власова.

В 2018 году проводились исследования, в результате которого у 8 из 301 пациента, которые лечились от пневмонии, обнаружили "собачий коронавирус". Некоторым из них потребовалась кислородная поддержка. Вскоре пациенты были выписаны домой.

В исследовании описаны генетические характеристики патогена, который, предположительно, перешёл от собак к людям. Учёные намерены и дальше работать в этом направлении, чтобы выяснить, насколько новый вирус опасен для людей.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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