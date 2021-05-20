В США заявили о доказательствах создания COVID-19 в китайской лаборатории

Первая вспышка COVID-19 произошла в результате утечки коронавируса SARS-CoV-2 из Уханьского института вирусологии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад республиканцев из комитета палаты представителей США.

Они указывают на то, что ещё в 2017 году Китай заявлял американским дипломатам о том, что в лаборатории в Ухани проводятся "опасные исследования коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности".

Кроме того, у специалистов, которые работали над созданием вируса, в 2019 году появились симптомы, которые сейчас наблюдаются у коронавирусных пациентов.

Ранее международная группа учёных признала, что на данный момент есть две версии причин возникновения пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Согласно одной из них, она стала распространяться в результате зооноза. Вторая версия заключается в том, что вспышка заболевания вызвана утечкой вируса из лаборатории.

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