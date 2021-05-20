EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Молодая жена Петросяна восхитила подписчиков новым образом
У двухлетнего петербуржца после обрезания остановилось сердце
Геополитическая кухня: придут ли Россия и США к согласию
Юрист: как бороться с переработкой
В России могут запретить пластиковую посуду и пищевые контейнеры
Коротченко об итогах встречи Лаврова и Блинкена: конец эпохи США
Русские не вошли в число коренных народов Украины
Агутин признался, что увёл Варум у другого мужчины
В Ереване начались акции протеста после заявления Пашиняна по Азербайджану

В США заявили о доказательствах создания COVID-19 в китайской лаборатории

Наука

Первая вспышка COVID-19 произошла в результате утечки коронавируса SARS-CoV-2 из Уханьского института вирусологии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад республиканцев из комитета палаты представителей США.

В США заявили о доказательствах создания COVID-19 в китайской лаборатории

Они указывают на то, что ещё в 2017 году Китай заявлял американским дипломатам о том, что в лаборатории в Ухани проводятся "опасные исследования коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности".

Кроме того, у специалистов, которые работали над созданием вируса, в 2019 году появились симптомы, которые сейчас наблюдаются у коронавирусных пациентов.

Ранее международная группа учёных признала, что на данный момент есть две версии причин возникновения пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Согласно одной из них, она стала распространяться в результате зооноза. Вторая версия заключается в том, что вспышка заболевания вызвана утечкой вируса из лаборатории.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В Китае власти закрыли город Ухань на карантин из-за вируса
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
В США заявили о доказательствах создания COVID-19 в китайской лаборатории
"Он должен уехать!": американцы хотят, чтобы принц Гарри вернулся в Британию
Юмористка Елена Воробей намекнула на тайную свадьбу
Молодая жена Петросяна восхитила подписчиков новым образом
Кондоминиум: что это такое и с чем его едят
Адольф Эффенди: как фюрер относился к исламу
У двухлетнего петербуржца после обрезания остановилось сердце
Геополитическая кухня: придут ли Россия и США к согласию
Юрист: как бороться с переработкой
В России могут запретить пластиковую посуду и пищевые контейнеры
Популярное
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.

Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Советы
Экстремальный метод проращивания семян: посев в кипяток
Соломон Соловьев Знак зодиака 21 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Адольф Эффенди: как фюрер относился к исламу Игорь Буккер Любовь Степушова Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM Любовь Степушова
Новости Украины
На Украине отреагировали на отказ США от санкций в адрес оператора "СП-2"
Евросоюз
Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM
Как вырастить вешенки в домашних условиях
Советы
Как вырастить вешенки в домашних условиях
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников