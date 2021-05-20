Китайский марсоход прислал первые после посадки снимки

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало снимки, сделанные марсоходом "Чжурун" во время высадки первой экспедиции на Марс в рамках проекта "Тяньвэнь-1".

На снимках видно развертывание на красной планете посадочной платформы, рампы вылета марсохода, солнечного крыла, антенны и других механизмов. Марсоход проводит подготовку перед тем, как покинуть посадочную платформу и начать свою миссию.

Чжуронг находился на орбите красной станции на борту "Тяньвэнь-1" с февраля и впервые "приземлился" 14 мая в том же самом месте, где в 1976 году садился"Викинг-2" НАСА.

Габариты китайского марсохода: высота около 1,8 метра, вес 240 кг.

Проект "Тяньвэнь-1" — первая самостоятельная межпланетная миссия Китая после того, как сотрудничество с Россией в 2011 году не вышло за пределы земной орбиты.

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