В Госдуму внесен законопроект о едином измерителе интернет-аудитории

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что внёс законопроект о едином измерителе интернет-аудитории. По мнению автора, инициатива создания такого счётчика назрела давно.

Горелкин в Telegram отметил, что государство и бизнес получают отчёты об интернет-аудитории из множества источников, но правдивую информацию найти сложно. По его мнению, создание единого измерителя поможет правильно оценить аудиторию, а также бороться с пиратством в Сети.

"В законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в сети "Интернет", — говорится в пояснительной записке.