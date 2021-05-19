Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что внёс законопроект о едином измерителе интернет-аудитории. По мнению автора, инициатива создания такого счётчика назрела давно.
Горелкин в Telegram отметил, что государство и бизнес получают отчёты об интернет-аудитории из множества источников, но правдивую информацию найти сложно. По его мнению, создание единого измерителя поможет правильно оценить аудиторию, а также бороться с пиратством в Сети.
"В законопроекте предлагается распространить зарекомендовавший себя механизм функционирования уполномоченной на проведение измерений аудитории телеканалов организации для проведения измерений аудитории в сети "Интернет", — говорится в пояснительной записке.
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