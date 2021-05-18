На территории Алкуты (Австралия) нашли череп дальнего родственника современных крокодилов. Он жил здесь 8 миллионов лет назад.
Находку обнаружили ещё в 2009 году. Но в течение всего этого времени палеонтологи считали, что этот череп принадлежал представителю крокодила Baru. Однако, выяснилось, что это череп неизвестной рептилии. Учёные сообщили, что собственное имя новый вид получит в 2022 году.
Открытие прокомментировал доктор Адам Йейтс из отдела геологии музея Северной Территории. По словам специалиста, найденные останки помогут восстановить состав фауны древней Австралии.
Учёные с трудом верят в то, что когда-то в Австралии обитали крокодилы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.