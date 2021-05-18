Палеонтологи открыли новый вид доисторического крокодила

На территории Алкуты (Австралия) нашли череп дальнего родственника современных крокодилов. Он жил здесь 8 миллионов лет назад.

Находку обнаружили ещё в 2009 году. Но в течение всего этого времени палеонтологи считали, что этот череп принадлежал представителю крокодила Baru. Однако, выяснилось, что это череп неизвестной рептилии. Учёные сообщили, что собственное имя новый вид получит в 2022 году.

Открытие прокомментировал доктор Адам Йейтс из отдела геологии музея Северной Территории. По словам специалиста, найденные останки помогут восстановить состав фауны древней Австралии.

Учёные с трудом верят в то, что когда-то в Австралии обитали крокодилы.

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