Экологи прогнозируют исчезновение кофе в ближайшем будущем

Два миллиарда чашек в день — в таком количестве люди потребляют кофе. Это самый популярный напиток в мире. Но экологи предупреждают, что скоро кофе может исчезнуть.

Как сообщает сайт Москва 24, тот бодрящий напиток, который многие любят пить по утрам, в основном производится из двух культурных видов: аравийского и конголезского. Но культивировать их бесконечно нельзя. Для того, чтобы растения могли успешно бороться с вредителями и заболеваниями, их нужно периодически скрещивать с дикими сортами, многие из которых находятся на грани исчезновения.

Популярность кофе растёт, что требует увеличения поставок. Однако мест, которые подходят для культивации этого растения, не так уж и много. Кроме того, кофейное дерево растёт довольно медленно.

По прогнозам экологов, к 2050 году кофейные поля сократятся в два раза, а через 30 лет и вовсе исчезнут.

Чем можно заменить кофе?

Пищевая промышленность освоила производство кофейных напитков из топинамбура, желудей, ячменя и корней одуванчика. В СССР производили кофезаменитель из цикория.

В Австралии придумали свой рецепт производства кофе: шелуха семян, подсолнечник и арбузные семечки. По словам разработчиков, из этого сырья можно произвести и капучино, и американо, и любые возможные версии.

Однако, маловероятно, что кофе из подсолнечной шелухи нельзя отличить от настоящего напитка.

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