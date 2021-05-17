Эксперт объяснил, зачем WhatsApp передаёт данные пользователей в Facebook

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей Владимир Зыков объяснил, зачем WhatsApp ввёл новую политику конфиденциальности и передаёт данные в Facebook. По его словам, соцсеть преследует коммерческие интересы.

С 15 мая WhatsApp начал ограничивать функционал мессенджера для тех пользователей, которые не примут новую политику. В приложении предлагается согласиться передавать личные данные, данные о транзакциях и прочем в Facebook.

Зыков отметил, что таким образом соцсеть монетизирует мессенджер. Facebook сможет продавать данные пользователей рекламодателям и зарабатывать на этом.

"Основной товар в этой системе — это сам пользователь. Facebook продаёт его как товар для рекламодателей. WhatsApp до недавнего времени нормально не монетизировали", — приводит RT слова Зыкова.

Кроме того, Facebook может хранить данные пользователя даже после того, как аккаунт будет удалён. Поэтому нужно понимать риски, которые существуют при использовании зарубежных соцсетей.

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