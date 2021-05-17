Инженеры из Массачусетского университета разработали специального робота, который умеет расчёсывать любые, даже самые запутанные волосы. Кроме того, он может ухаживать за тяжело больными людьми.
Потребность в таком помощнике возникла в связи повышенной нагрузкой на систему здравоохранения. Специалисты выяснили, что 40% рабочего времени медсестёр занимает уход за лежачими больными, поэтому решили облегчить их труд.
Новая разработка с лёгкостью расчёсывает волосы тяжелобольных пациентов, что позволяет медработникам заняться решением более важных задач.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, в каких отраслях экономики России используются роботы.
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