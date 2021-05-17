В США создали робота с уникальной рукой-щёткой для волос

Инженеры из Массачусетского университета разработали специального робота, который умеет расчёсывать любые, даже самые запутанные волосы. Кроме того, он может ухаживать за тяжело больными людьми.

Потребность в таком помощнике возникла в связи повышенной нагрузкой на систему здравоохранения. Специалисты выяснили, что 40% рабочего времени медсестёр занимает уход за лежачими больными, поэтому решили облегчить их труд.

Новая разработка с лёгкостью расчёсывает волосы тяжелобольных пациентов, что позволяет медработникам заняться решением более важных задач.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, в каких отраслях экономики России используются роботы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.