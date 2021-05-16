Способность мышей дышать через задний проход спасёт COVID-больных от смерти

Японские учёные обнаружили у грызунов и свиней необычное свойство. Об эксперименте сообщает Livescience.

Мышей накачали кислородом через задний проход и следить за их выживаемостью.

Оказалось, что те, кого снабжали вентиляцией через анальное отверстие, жили 50 минут, а без неё - 11 минут.

Потом учёные заменили газ на жидкость, насыщенную кислородом. Тут не только у мышей, но и у крыс и свиней были выявлены аналогичные результаты.

Вентиляция кишечника вместо ИВЛ

Если эффективность данного метода будет доказана и у людей, то вентиляция кишечника может использоваться в отделениях интенсивной терапии.

Возможно, новый метод станет альтернативой ИВЛ.

Пандемия COVID-19 показала необходимость в расширении возможностей вентиляции и оксигенации при критических состояниях, пояснил врач-учёный из Йельской школы медицины Калеб Келли.

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