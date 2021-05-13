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The Guardian: каждому четвёртому городу мира угрожает катастрофа

Наука » Экология

Города во всём мире всё чаще сталкиваются с последствиями изменения климата. Они проявляются в экстремальных погодных условиях, разрушающих инфраструктуру.

The Guardian: каждому четвёртому городу мира угрожает катастрофа

К разрушительным последствиям изменения климата относятся наводнения, перегрев, нехватка воды и другие повреждения городской инфраструктуры. При этом 43% городов не имеют плана адаптации к климатическому кризису, а 25% просто не хватает денег на реализацию проектов по защите городской инфраструктуры. Об этом говорят результаты исследования Международного проекта по раскрытию данных о выбросах парниковых газов (Carbon Disclosure Project, CDP).

После проверки 800 крупных городов в разных странах мира исследователи CDP выяснили, что более 90% из них сталкиваются с серьёзными рисками, однако не в состоянии защититься от разрушительных последствий климатических изменений. Многие города уповают на поддержку национальных правительств, однако есть и те, кто учится решать проблемы самостоятельно. В частности, в Афинах активно озеленяют крыши зданий, чтобы охладить перегретые улицы. В Бристоле строят более чем 17-километровую линию защиты от наводнений, пишет The Guardian.

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Что происходит с климатом Земли?
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
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