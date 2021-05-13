Найдено письмо Альберта Эйнштейна о птицах и физике

Ещё за несколько десятилетий до того, как учёные узнали о том, что птицы способны чувствовать магнитное поле Земли, Альберт Эйнштейн рассуждал об этом в своих письмах, сообщает Journal of Comparative Physiology.

Он писал о скором появлении новых теорий в науке благодаря изучению сенсорики животных. Данная теория и сегодня лежит в основе современной физики. С каждым днём растёт количество научных работ, посвящённых навигации птиц и пчёл.

Неизвестное письмо Эйнштейна является ответом на письмо Глина Дэвиса, специалиста по радиолокационным исследованиям.

"Вполне возможно, что исследование поведения перелётных птиц и почтовых голубей может когда-нибудь привести к пониманию некоторых физических процессов, которые ещё не известны", — написал Эйнштейн в своём ответе.

Спустя 70 лет после написания этого письма выяснилось, что догадки учёного были верны. Птицы способны чувствовать магнитное поле Земли благодаря специальным фоторецепторам в своих глазах.

Это позволяет им преодолевать тысячи километров и достигать нужного пункта назначения.

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