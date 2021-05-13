Оказывается, многие животные умеют смеяться. К такому выводу пришли американские учёные из Калифорнийского университета в результате нового исследования.
Ранее специалисты считали, что подобной способностью обладают только приматы и крысы.
Учёные проанализировали работы о поведении зверей и выяснили, что подобный тип вокализации характерен для 65 видов.
"Смеяться" умеют:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские зоологи выяснили, как улыбаются кошки.
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