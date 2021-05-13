Свыше 65 видов животных умеют смеяться, как люди

Оказывается, многие животные умеют смеяться. К такому выводу пришли американские учёные из Калифорнийского университета в результате нового исследования.

Ранее специалисты считали, что подобной способностью обладают только приматы и крысы.

Учёные проанализировали работы о поведении зверей и выяснили, что подобный тип вокализации характерен для 65 видов.

"Смеяться" умеют:

собаки,

коровы,

лисы,

тюлени,

мангусты,

представители трёх видов птиц, в том числе попугаи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британские зоологи выяснили, как улыбаются кошки.

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