Российские и украинские ядерщики исключили новую катастрофу на ЧАЭС

Ученые из Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН прокомментировали статью, опубликованную изданием Science, о, якобы, возобновлении ядерных реакций в законсервированном блоке Чернобыльской станции.

Напомним, химик из университета Шеффилда Нил Хайят утверждает в публикации, что в реакторе происходит рост числа нейтронов, из-за чего ситуация в нём похожа на "тлеющие в мангале угли".

По словам специалистов по ядерной безопасности РАН, ничего нового или необычного на АЭС не происходит, описанное в статье явление — не новость, а дело обычное:

"в любом хранилище ядерного топлива есть потоки нейтронов за счет спонтанного деления. <…> Аналогичные ситуации периодически наблюдались и ранее в местах хранения топлива, когда за счет попадания воды в контейнеры с ОЯТ наблюдался также незначительный рост числа ядерных делений", — написано в документе, опубликованном на сайте ИБРАЭ РАН.

По мнению российских учёных, автор статьи всего лишь попытался привлечь внимание к исследованиям, приводящимся на ЧАЭС.

К слову, аналогичным образом прокомментировали публикацию в Science и в Институте проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, отметив, что описанная реакция началась более четырёх лет назад, сразу после возведения нового саркофага над четвёртым энергоблоком ЧАЭС.

"На сегодняшний день, как и на годы вперёд, никакой угрозы нет, — успокоили журналистов украинские ядерщики. — По предварительным подсчетам, плотность нейтронного потока будет нарастать и дальше, но отслеживать и изучать процесс в режиме реального времени мы не можем, поскольку финансирования нет. Нам денег на это не выделили".

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