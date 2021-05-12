Стресс передаётся от человека к собаке, уверены учёные из Швеции

Пастушьи собаки испытывают грусть, если эти чувства испытывает их хозяин. К такому выводу пришли шведские учёные из Линчепингского университета. Они решили выяснить, есть ли данная зависимость у собак других пород.

Для этого они провели эксперимент, в ходе которого одни собаки всё время были со своим хозяином, а другие находились в одиночестве.

Во время всего эксперимента специалисты замеряли уровень кортизола (гормона стресса) у собак и их владельцев. Также хозяевам животных нужно было ответить на вопросы анкеты об особенностях своей собаки и о своём эмоциональном состоянии.

В результате выяснилось, что чем крепче взаимосвязь хозяина и собаки, тем больше стресса "синхронизировалось" между ними.

По словам специалистов, на это влияет не порода, а взаимоотношения между собакой и её владельцем.

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