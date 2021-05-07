Китайские учёные совместно с американскими коллегами создали плоские макароны, которые меняют форму в процессе варки и превращаются в трубочки, спирали и другие сложные структуры. Для этого на макаронных изделиях сделаны специальные бороздки, которые и задают им форму, сообщает Planet Today.
Новый тип макарон обладает важным преимуществом — их можно плотнее упаковать, что позволяет производителям снизить расходы на упаковку.
Более того, использование таких макарон несёт пользу для окружающей среды, которая и без того страдает от огромного количества пищевых упаковок, пояснил Е Тао, один из авторов исследования.
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