Учёные из Университета Вагенингена (Нидерланды) научили пчёл определять COVID-19 по запаху, сообщает AgroXXI. В исследовании было задействовано около 150 лабораторных насекомых, которых дрессировали несколько недель.
Как только пчёлам удавалось определить запах заражённой норки, им давали водный раствор сахара. В случае фиаско насекомые оставались без лакомства.
В результате пчёлы научились находиться заражённое животное за несколько секунд, после чего высовывали язык для получения сладкого.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.