Пчёлы находят заражённые COVID-19 образцы за несколько секунд

Учёные из Университета Вагенингена (Нидерланды) научили пчёл определять COVID-19 по запаху, сообщает AgroXXI. В исследовании было задействовано около 150 лабораторных насекомых, которых дрессировали несколько недель.

Как только пчёлам удавалось определить запах заражённой норки, им давали водный раствор сахара. В случае фиаско насекомые оставались без лакомства.

В результате пчёлы научились находиться заражённое животное за несколько секунд, после чего высовывали язык для получения сладкого.

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