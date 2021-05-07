Известно, что акулы могут перемещаться на десятки тысяч километров. Биологи университетов штата Флорида и Техасского решили выяснить, что именно помогает акулам ориентироваться в пространстве. Научное исследование опубликовано в Current Biology.
Учёные провели эксперимент с участием 20 молодых акул, из семейства рыба-молот, Sphyrna tiburo. Их поместили в специальные бассейны с регулируемыми магнитными полями, который, как оказалось, влияют на поведение акул.
Так, когда в бассейнах были созданы условия, при которых Северный полюс был бы далеко от места вылова акул, а Южный — близко, рыбы стремились переместиться на север. Если условия менялись на противоположные, то рыбы плыли к югу. Если же магнитное поле совпадало с условиями места вылова акул, они не пытались мигрировать.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.