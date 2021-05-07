Магнитные поля помогают акулам мигрировать на большие расстояния

Известно, что акулы могут перемещаться на десятки тысяч километров. Биологи университетов штата Флорида и Техасского решили выяснить, что именно помогает акулам ориентироваться в пространстве. Научное исследование опубликовано в Current Biology.

Учёные провели эксперимент с участием 20 молодых акул, из семейства рыба-молот, Sphyrna tiburo. Их поместили в специальные бассейны с регулируемыми магнитными полями, который, как оказалось, влияют на поведение акул.

Так, когда в бассейнах были созданы условия, при которых Северный полюс был бы далеко от места вылова акул, а Южный — близко, рыбы стремились переместиться на север. Если условия менялись на противоположные, то рыбы плыли к югу. Если же магнитное поле совпадало с условиями места вылова акул, они не пытались мигрировать.

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