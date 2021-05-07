Опубликовано фото китайской ракеты, падающей с высоты 700 км

Проект Virtual Telescope Project смог сфотографировать ступень тяжёлой ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б", которая продолжает неконтролируемое падение и в скором времени войдёт в атмосферу Земли. Кадр сделан в тот момент, когда ракета находилась на высоте 700 километров.

Ожидается, что ракета войдёт в атмосферу 8-9 мая. Точное время и место падения неизвестны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Роскосмос сможет определить точку падения ступени 7-8 мая. Также за ситуацией следит ВВС США.

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов подтвердил, что обломки ракеты упадут на Землю. По мнению эксперта, жертв и сильных разрушений удастся избежать.

Шустов вспомнил о множестве случаев падения ракет на сушу, которые приносили незначительный материальный ущерб. Падения ракет неоднократно случались в России и Казахстане.

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