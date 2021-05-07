Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ксения Бородина разделила женщин на породистых и дешёвых
Россиянам сдают железные контейнеры в Крыму за 85 тыс. рублей
Жительница ХМАО перевела мошенникам почти 2 млн рублей
Говядина улучшает умственные способности
Google придётся заплатить 94 трлн рублей за исполнение санкций США
Ольга Бузова, обливаясь слезами, рассказала о последствиях операции
Ветеринар назвал лучшие породы собак-нянь
Подлодка "Казань", смутившая американцев, вошла в состав ВМФ
Моргенштерн вышел на связь на фоне слухов о своём призыве в армию

Опубликовано фото китайской ракеты, падающей с высоты 700 км

Наука

Проект Virtual Telescope Project смог сфотографировать ступень тяжёлой ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б", которая продолжает неконтролируемое падение и в скором времени войдёт в атмосферу Земли. Кадр сделан в тот момент, когда ракета находилась на высоте 700 километров.

Опубликовано фото китайской ракеты, падающей с высоты 700 км

Ожидается, что ракета войдёт в атмосферу 8-9 мая. Точное время и место падения неизвестны.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Роскосмос сможет определить точку падения ступени 7-8 мая. Также за ситуацией следит ВВС США.

Научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов подтвердил, что обломки ракеты упадут на Землю. По мнению эксперта, жертв и сильных разрушений удастся избежать.

Шустов вспомнил о множестве случаев падения ракет на сушу, которые приносили незначительный материальный ущерб. Падения ракет неоднократно случались в России и Казахстане.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куда упадёт китайская ракета?
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Google придётся заплатить 94 трлн рублей за исполнение санкций США
Ольга Бузова, обливаясь слезами, рассказала о последствиях операции
Ветеринар назвал лучшие породы собак-нянь
Подлодка "Казань", смутившая американцев, вошла в состав ВМФ
Моргенштерн вышел на связь на фоне слухов о своём призыве в армию
Некуда меняться: эксперт о визите Блинкена на Украину
Россияне стали тратить больше денег на фастфуд
Кабмин обязал нефтяные компании отправлять часть топлива на биржу
Диетолог рассказала, как очистить организм после праздников
Путин назначил ответственного за доставку в Антарктиду "Востока"
Популярное
Здоровье и профилактика
Краснеет лицо: почему и что делать

Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.

Краснеет лицо: почему и что делать
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Общество
Вакцину Moderna признали лучшей: почему это разозлило российских специалистов
Азербайджан
В Азербайджане прозвучал призыв обстрелять российских миротворцев 9 Мая
Любовь Степушова Стратегическое партнёрство с США добьёт Украину Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Александр Артамонов "Война камней": почему дети Палестины умирают Александр Артамонов
Репродуктология
Расположение плаценты: что нужно знать
Маммология
Молочная железа. Что необходимо знать про грудь
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников