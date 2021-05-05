Роскосмос следит за ситуацией со второй ступенью китайской ракеты "Чанчжн-5Б", которая вывела на орбиту модуль станции, а сейчас неконтролируемо падает на Землю. По мнению специалистов, России падение несгораемых частей ракеты не угрожает.
Расчёты Роскосмоса показывают, что ступень прекратит существование с 04.00 8 мая по 23.00 9 мая по московскому времени. Точка падения ракеты станет известна 7-8 мая.
"Россию эта ситуация не заденет", — подчеркнули в Роскосмосе.
В США также наблюдают за падением ракеты. По мнению специалистов ВВС США, ракета упадёт в южной части Тихого океана 8-9 мая.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?