Роскосмос и ВВС США определили, где упадёт китайская ракета

Роскосмос следит за ситуацией со второй ступенью китайской ракеты "Чанчжн-5Б", которая вывела на орбиту модуль станции, а сейчас неконтролируемо падает на Землю. По мнению специалистов, России падение несгораемых частей ракеты не угрожает.

Расчёты Роскосмоса показывают, что ступень прекратит существование с 04.00 8 мая по 23.00 9 мая по московскому времени. Точка падения ракеты станет известна 7-8 мая.

"Россию эта ситуация не заденет", — подчеркнули в Роскосмосе.

В США также наблюдают за падением ракеты. По мнению специалистов ВВС США, ракета упадёт в южной части Тихого океана 8-9 мая.