Финские учёные выяснили, что влияет на агрессивность собак

Финские учёные из Университета Хельсинки исследовали факторы, которые влияют на агрессивное поведение собак. Они проанализировали почти десять тысяч питомцев разных пород, средний возраст которых составляет 4,5 года, сообщает Scientific Reports.

Оказалось, что чем старше собака, тем выше риск того, что она будет агрессивной.

Также агрессивностью отличались собаки небольших размеров. А вот средние и крупные по размеру собаки оказались более добрыми.

Агрессивное поведение продемонстрировали собаки, которые пережили стресс или травму.

Также агрессия связана и с породами. Учёные предупреждают, что следует опасаться колли, пуделей и шнауцеров. К добрым породами специалисты отнесли лабрадора, золотистого ретривера и лапонского пастуха.

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