Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Елена Малышева рассказала о революционных достижениях в сфере интима
81-летняя Лариса Голубкина снова попала в больницу
Экстремистам решили запретить избираться в депутаты Госдумы
Прилучный пережил сердечный приступ на фоне конфликта с Муцениеце
Блинкен рассказал о пользе возможной встречи Байдена и Путина
Еврочиновник из "чёрного списка" собрался в Россию из-за Навального
Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций
Россия теряет свой форпост в Средней Азии
Вильфанд: в мае погода изменчива, как "сердце красавицы"

Финские учёные выяснили, что влияет на агрессивность собак

Наука

Финские учёные из Университета Хельсинки исследовали факторы, которые влияют на агрессивное поведение собак. Они проанализировали почти десять тысяч питомцев разных пород, средний возраст которых составляет 4,5 года, сообщает Scientific Reports.

Оказалось, что чем старше собака, тем выше риск того, что она будет агрессивной.

Также агрессивностью отличались собаки небольших размеров. А вот средние и крупные по размеру собаки оказались более добрыми.

Агрессивное поведение продемонстрировали собаки, которые пережили стресс или травму.

Также агрессия связана и с породами. Учёные предупреждают, что следует опасаться колли, пуделей и шнауцеров. К добрым породами специалисты отнесли лабрадора, золотистого ретривера и лапонского пастуха.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

10 самых опасных и злых пород собак в мире
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Елена Малышева рассказала о революционных достижениях в сфере интима
81-летняя Лариса Голубкина снова попала в больницу
Как выявить социофобию у подростков
Как быстро избавиться от синяков?
Поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Экстремистам решили запретить избираться в депутаты Госдумы
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Прилучный пережил сердечный приступ на фоне конфликта с Муцениеце
Блинкен рассказал о пользе возможной встречи Байдена и Путина
Дискин: NYT ошибается в том, что Украина не входит в список красных линий Путина
Популярное
Профилактика
Поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоевывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита. Откуда берется эта напасть и что делать, если вас скрутил внезапный приступ?

Поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Профилактика
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Общество
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Здоровье
Что такое синдром Аарскога
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников