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Британский биолог заявил о сходстве инопланетян и людей

Наука

Инопланетяне, скорее всего, очень похожи на людей. Такую версию выдвинул британский биолог Арик Кершенбаум.

Всё дело в том, что принципы эволюции универсальны. По словам учёного, конвергентная эволюция на Земле объясняет стадии развития жизни и на других планетах.

Если другие планеты населяют представители других цивилизаций, то, возможно, у них есть сходство с людьми. Удалённость от Земли не имеет значения. Даже гуманоиды, живущие в сотнях миллионов световых лет от нашей планеты, похожи на людей, так как Вселенная развивается по схожим эволюционным принципам.

Кроме того, Кершенбаум считает, что у инопланетян есть свой язык, который, возможно, похож на язык дельфинов.

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Инопланетяне внешне похожи на людей, предполагают учёные
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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