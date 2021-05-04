Обнаружены останки саблезубого кота весом около 400 кг

Палеонтологи из Университетов Огайо и Гонзага изучили останки саблезубого кота, который жил на территории Северной Америки 5-9 млн лет назад, сообщает "Рlanet Тoday".

Оказалось, что животное отличалось внушительными размерами. Его вес составлял около 400 килограммов. Любопытно, что хищник охотился на носорогов, верблюдов и ленивцев, которые в то время были были большого размера: вес некоторых особей достигал 900 кг.

Новый вид получил название Machairodus lahayishupup.

Учёные установили, он является дальним родственником смилодона, самой известной в истории саблезубой кошки, жившей 10 тысяч лет назад.

Образцы останков нового вида хищника были найдены в нескольких музеях США, что указывает на широкое распространение данного вида на континенте.

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