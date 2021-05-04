Инженеры из США создают роботов-полулюдей

Американские инженеры работают над созданием киборгов с биологическими мышцами.

Специалисты хотят, чтобы в устройстве были соединены синтетический механизм и настоящая мышечная ткань.

Учёные считают, что это позволит им создать новый класс роботов-полулюдей.

Новый вид универсальных роботов сможет приспосабливаться к любым условиям.

По словам авторов разработки, эти устройства на порядок сложнее, чем те, для создания которых используются только синтетические компоненты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские инженеры разработали мягкого робота LEAР, который способен передвигаться по суше и воде так же быстро, как и гепард.

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