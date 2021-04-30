Эксперт оценил идею РФ создать собственную космическую станцию

К 2025 году Россия планирует выйти из МКС и создать национальную космическую станцию. Тогда российским космонавтам не придётся заделывать трещины.

NASA же собирается эксплуатировать МКС до конца этого десятилетия. Без поддержки с российской стороны им будет сложно поддерживать работу станции.

Руководитель лётной эксплуатацией российского модуля МКС Владимир Соловьёв в ходе заседания Российской академии наук заявил, что в ближайшие пять лет эффективность работы станции резко снизится. Этим он хотел подчеркнуть необходимость создания собственной космической станции.

России не нужны американцы

Член Российской академии космонавтики Андрей Ионин считает, что "отсоединение" от МКС приведёт к регрессу, так как Россия потеряет космическую поддержку ведущих стран мира.

А вот Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в интервью "Свободной прессе" заявил, что Россия не нуждается в поддержке США и сможет самостоятельно обеспечивать работу национальной космической станции.

"Мы сами в состоянии сделать всё, что положено. И не нуждаемся в американцах вообще", — считает он.

Что касается будущего станции, то за её работоспособность должны будут отвечать будущие поколения.

"Это дело наших внуков, правнуков. Я не могу сегодня сказать, что будет через сорок лет. Мы разберемся. Космос един. Я Илона Маска приглашаю на авиасалон МАКС. Вывод один — космос это Божий дар. Это не американцы. Не китайцы. Не русские. Луна, Марс, Венера, весь космос — это Божий дар. Пусть кто-то там скачет и деньги зарабатывает — это их дело. Но извините, мы находимся намного выше…", — заключил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.