К 2025 году Россия планирует выйти из МКС и создать национальную космическую станцию. Тогда российским космонавтам не придётся заделывать трещины.
NASA же собирается эксплуатировать МКС до конца этого десятилетия. Без поддержки с российской стороны им будет сложно поддерживать работу станции.
Руководитель лётной эксплуатацией российского модуля МКС Владимир Соловьёв в ходе заседания Российской академии наук заявил, что в ближайшие пять лет эффективность работы станции резко снизится. Этим он хотел подчеркнуть необходимость создания собственной космической станции.
Член Российской академии космонавтики Андрей Ионин считает, что "отсоединение" от МКС приведёт к регрессу, так как Россия потеряет космическую поддержку ведущих стран мира.
А вот Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев в интервью "Свободной прессе" заявил, что Россия не нуждается в поддержке США и сможет самостоятельно обеспечивать работу национальной космической станции.
"Мы сами в состоянии сделать всё, что положено. И не нуждаемся в американцах вообще", — считает он.
Что касается будущего станции, то за её работоспособность должны будут отвечать будущие поколения.
"Это дело наших внуков, правнуков. Я не могу сегодня сказать, что будет через сорок лет. Мы разберемся. Космос един. Я Илона Маска приглашаю на авиасалон МАКС. Вывод один — космос это Божий дар. Это не американцы. Не китайцы. Не русские. Луна, Марс, Венера, весь космос — это Божий дар. Пусть кто-то там скачет и деньги зарабатывает — это их дело. Но извините, мы находимся намного выше…", — заключил эксперт.
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