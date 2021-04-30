Жители Средневековой Англии часто болели раком

Жители Средневековья болели раком в десять раз чаще, чем считалось ранее. К такому выводу пришли учёные в результате исследования захоронений VI-XVI вв. в Великобритании. Научная работа опубликована в издании Cancer.

С помощью рентгена и компьютерной томографии учёные изучили 143 скелета с шести средневековых кладбищ в городе Кембридж и его окрестностях.

В результате они обнаружили признаки опухолей как на наружной части скелетов, так и внутри костей. Анализ останков показал, что в ту эпоху раком болели от 9% до 14% населения. Ранее считалось, что этот показатель не превышает 1%.

Учёные считали, что в Средние века люди чаще умирали от инфекционных заболеваний. Теперь же выяснилось, что рак тоже можно внести в список факторов, отметила автор исследования, доктор Дженна Диттмар.

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