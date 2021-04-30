Зависит ли ум от размера мозга?

Учёные установили, что интеллект животного не зависит от размера мозга

Учёные проанализировали вес и объём мозга 1500 разных видов животных за последние 150 млн лет, сообщает Science Advances.

Вместо показателей массы мозгового вещества, специалисты взяли данные о внутреннем объёме черепа. Для вымерших животных использовались ископаемые останки.

Выяснилось, что, например, слоны со временем становились больше в размерах, на фоне этого процесса у них увеличивался и объём мозга. А вот у дельфинов, наоборот, уменьшались размеры тела и размер мозга.

У обезьян увеличение вида происходило параллельно с увеличением массы тела и мозга. У ранних гоминин объём мозга в соотношении с величиной тела становился больше.

Таким образом, эксперты опровергли версию, согласно которой величина мозга относительно размеров тела связана с уровнем интеллекта.

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