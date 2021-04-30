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Одинокие мужчины чаще болеют раком

Наука

У одиноких мужчин выше риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли учёные из Университета в Восточной Финляндии, сообщает MedicalXpress.

Специалисты считают, что корреляция социальных отношений имеет важное значение в лечении.

Исследовательские работы начались ещё в 1980 году. Учёные проанализировали данные о 2570 мужчинах среднего возраста. Оказалось, что 649 из них были больны раком, 283 умерли от этого заболевания.

В результате специалисты пришли к выводу, что одиночество повышает риск развития рака на 10%.

Кроме того, выяснилось, что этому заболеванию чаще подвержены мужчины, которые никогда не состояли в браке, развелись или овдовели.

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О чём молчат мужчины. Мужское одиночество
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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