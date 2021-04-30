В Польше впервые обнаружили египетскую мумию беременной женщины

В Польше археологи обнаружили мумию беременной женщины. Всё это время она находилась в запасниках Национального музея в Варшаве, сообщает Journal of Archaeological Science. Тело мумии когда-то было вывезено из Египта.

Учёные предполагали, что это мумия древнеегипетского жреца Хор-Джехути. Но в ходе исследования с помощью рентгена и томографии специалисты обнаружили в районе живота мумии очертания крошечной детской ножки.

Размер плода соответствовал 26-28 неделям беременности.

"По неизвестным причинам плод не был извлечён из брюшной полости умершей во время мумификации. Вот почему эта мумия действительно особенная", — рассказал Войцех Эйсмонд из Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук.

Учёные намерены продолжить исследование тела, чтобы определить возраст женщины.

На тканях сохранились следы крови, эксперты считают, что в них могут быть вещества, анализ которых позволит определить заболевание, которое стало причиной смерти женщины.

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