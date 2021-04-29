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Дезинфицирующие средства для рук вызывают желудочные заболевания

Наука » Полезно знать

Дезинфицирующие средства для рук могут спровоцировать всплеск желудочных заболеваний, сообщает actualnews. org.

Так, в последнее время в разных странах мира фиксируется повышение числа случаев вирусного гастроэнтерита. Это заболевание вызывает норовирус.

Он распространяется в результате прикосновения руками ко рту после контакта с поверхностью или человеком, которые инфицированы. Норовирус вызывает рвоту и диарею.

В ходе наблюдения учёные выяснили, что вспышку заболеваний вызывают дезинфицирующие средства для рук. На фоне пандемии COVID-19 люди стали активно ими пользоваться, что вызывает беспокойство учёных, так как это может привести к негативным последствиям для здоровья.

Ранее кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как правильно мыть руки при пандемии коронавируса.

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Дезинфицирующие средства: ответы на вопросы | Доктор Комаровский
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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