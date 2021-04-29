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Грудное вскармливание улучшает когнитивные способности ребёнка

Наука » Полезно знать

Продолжительность грудного вскармливания влияет на когнитивные способности ребёнка. К такому выводу в результате проведённого исследования пришли калифорнийские учёные, сообщает Frontiers in Public Health.

Грудное вскармливание улучшает когнитивные способности ребёнка

Врачи провели тесты на когнитивные функции младенцев и проанализировали связь полученных результатов с грудным вскармливанием. Оказалось, что грудное молоко положительно влияет на общие показатели способностей ребёнка.

Специалисты отмечают, что в рамках исследования они не учитывали когнитивные способности матери и возможные ошибки в оценке продолжительности грудного вскармливания самими женщинами.

Эксперты ВОЗ рекомендуют начинать кормить ребёнка грудным молоком с первых часов после его появления на свет и до того момента, когда ему исполнится один год.

В процессе грудного вскармливания ребёнок получает все необходимые для роста вещества, а также антитела для защиты от инфекционных заболеваний.

Благодаря содержанию арахидоновой и докозагексаеновой кислот грудное молоко положительно влияет на развитие мозга младенца.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Владимир Губарев
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