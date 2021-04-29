Американские учёные обнаружили в мёде следы от ядерных испытаний

Американские учёные из университета Уильяма и Мэри обнаружили в пчелином мёде следы от ядерных испытаний, проводившихся в XX веке, сообщает Nature Communications.

В тот период в США проводились многочисленные ядерные испытания, в результате чего в окружающей среде скопилось большое количество изотопов. Так, в продуктах, произведённых в Северной Каролине, находят цезий-137, в составе которого присутствуют плутоний и уран.

В процессе исследования специалисты проверили около 122 разновидности мёда, полученного в восточной части Америки. В 68 видах были обнаружены радиоактивные следы.

Однако концентрация цезия-137 не вредит здоровью, уверяют эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мёд безжальных пчёл безопасен для людей с диабетом.

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