Американские учёные из университета Уильяма и Мэри обнаружили в пчелином мёде следы от ядерных испытаний, проводившихся в XX веке, сообщает Nature Communications.
В тот период в США проводились многочисленные ядерные испытания, в результате чего в окружающей среде скопилось большое количество изотопов. Так, в продуктах, произведённых в Северной Каролине, находят цезий-137, в составе которого присутствуют плутоний и уран.
В процессе исследования специалисты проверили около 122 разновидности мёда, полученного в восточной части Америки. В 68 видах были обнаружены радиоактивные следы.
Однако концентрация цезия-137 не вредит здоровью, уверяют эксперты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мёд безжальных пчёл безопасен для людей с диабетом.
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