У кораллов могут присутствовать связанные со звуком гены, которыми, возможно, они пользуются для общения между собой. К такому выводу пришли биологи из Государственного колледжа Южной Флориды.
В настоящее время коралловые рифы находятся под угрозой исчезновения из-за климатических изменений. Понимание процесса их взаимодействия между собой может помочь биологам разработать стратегию защиты этой важной экосистемы.
Учёные решили найти в коралле Cyphastrea гены, связанные со звуками. С помощью ПЦР-амплификации биологам удалось обнаружить вероятные доказательства того, что два из четырёх изученных ими генов могут быть и в ДНК кораллов.
Обнаруженные гены учёные намерены использовать для излучения или приёма звука у морских анемонов и пресноводных полипов соответственно.
Также учёные хотят их секвенировать, чтобы собрать дополнительные доказательства того, что эти гены или гены, связанные с ними, есть в кораллах.
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