У кораллов обнаружили звуковые гены

У кораллов могут присутствовать связанные со звуком гены, которыми, возможно, они пользуются для общения между собой. К такому выводу пришли биологи из Государственного колледжа Южной Флориды.

В настоящее время коралловые рифы находятся под угрозой исчезновения из-за климатических изменений. Понимание процесса их взаимодействия между собой может помочь биологам разработать стратегию защиты этой важной экосистемы.

Учёные решили найти в коралле Cyphastrea гены, связанные со звуками. С помощью ПЦР-амплификации биологам удалось обнаружить вероятные доказательства того, что два из четырёх изученных ими генов могут быть и в ДНК кораллов.

Обнаруженные гены учёные намерены использовать для излучения или приёма звука у морских анемонов и пресноводных полипов соответственно.

Также учёные хотят их секвенировать, чтобы собрать дополнительные доказательства того, что эти гены или гены, связанные с ними, есть в кораллах.

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