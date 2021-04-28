Найден способ остановить передачу ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку

Каждый год 150 тысяч детей заражаются ВИЧ-инфекцией ещё в утробе матери или в процессе грудного вскармливания. Однако в некоторых случаях заболевание ребёнку не передаётся. Врачи долго не могли понять, почему так происходит.

Недавно специалисты из Университета Дьюка обнаружили связь между передачей ВИЧ-инфекции и редкими вариантами ВИЧ, которые содержатся в крови матери, сообщает PLOS Pathogens.

По словам учёных, они могут скрываться от широко нейтрализующих антител bnAbs. Сейчас их активно используют в лечении ВИЧ.

Специалисты выяснили, что варианты ВИЧ, способные противостоять bnAbs, содержат в себе ключевые генетические признаки. Полученные в результате исследования данные помогут предсказать передачу инфекции от матери к ребёнку и указать пути предотвращения этой передачи.

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