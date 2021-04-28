Американские учёные доказали, что сплетничать полезно

Сплетни улучшают коммуникацию между людьми и позволяют получить больше информации об окружающем мире, утверждают учёные из Дартмутского университета (США).

Специалисты провели эксперимент, участникам которого нужно было сыграть в игру. Информации о том, в чём заключалась суть игры, было немного. Участники могли следить за действиями собеседника в онлайн-режиме. Но они могли контактировать с одним членом команды.

Такой способ коммуникации позволял игрокам проще общаться между собой.

Каждая пара игроков, которая общалась друг с другом, дальше играла вместе.

"Сплетни — это сложная форма общения, которую часто неправильно понимают. Они могут быть средством социальной связи, выходящей за рамки типичного негативного смысла", — заявили специалисты.

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