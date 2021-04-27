У северных берегов РФ обнаружены "ходячие" морские губки

У северных берегов РФ обнаружили три вида ходячих морских губок.

Новые виды описали океанологи из Института морской микробиологии общества Макса Планка (Германия). Научное исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Современные губки, так же, как и их вымершие предки, ведут неподвижный образ жизни. Они могут двигатьяс только при помощи спор-геммул и половых клеток.

Более половины обнаруженных внутри причудливых лент губок покрыты похожими на волоски структурами. Учёные подвергли их исследованию и выяснили, что полосы — это следы от движения губок по поверхности хребта Лангсета.

Специалисты считают, что это доказательство движения этих беспозвоночных существ.

Теперь учёным предстоит выяснить, как именно губки перемещаются.

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