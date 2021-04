Инсульт и слабоумие можно определить по состоянию глаз

У многих пожилых людей, страдающих заболеваниями глаз, приводящими к изменению зрения, диагностировали инсульт или деменцию, сообщает Eat This, Not That! У таких пациентов риск смерти выше, чем у тех, у кого нет проблем с глазами.

Однако специалисты отмечают, что подобное состояние могут спровоцировать диабет или гипертония, при которой повреждаются мелкие кровеносные сосуды.

У людей с заболеваниями глаз выше риск инсульта в анамнезе. Кроме того, они на 70% чаще страдают деменцией.

Риск смерти таких пациентов в 2-3 раза выше. К такому выводу в результате исследования пришёл доктор Мишель Лин, доцент кафедры неврологии в клинике Мэйо в Джексонвилле.

Специалисты пока не могут точно сказать, что первично — заболевания глаз или инсульт и деменция.

"Похоже, что есть что-то в самой ретинопатии. Это правда, что глаз — это окно в мозг", — пояснил Лин.

